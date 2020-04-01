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«Вся страна начала этим заниматься»: Сябитова о наплыве обращений к ней в период карантина

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Валентин Черников
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Главная сваха страны заявила, что работает в загородном доме, в котором есть все, что нужно для проживания и общения с нуждающимися в ее советах

«Вся страна начала этим заниматься»: Сябитова о наплыве обращений к ней в период карантина

Фото: Instagram @syabitova_roza

Тема:
Эпидемия коронавируса

Жизнь Розы Сябитовой почти не изменилась с началом карантина. У нее по-прежнему хватает работы по профилю. Более того, ведущая шоу «Давай поженимся» сейчас востребована как никогда. Об этом она рассказала в интервью ФАН.

По ее словам, она и прежде помогая обратившимся к ней онлайн. Несколько лет назад Сябитова занялась строительством дома в Подмосковье. Сегодня он служит ей крепостью в период пандемии и одновременно рабочим местом. Там есть все, что нужно для проживания и общения с нуждающимися в ее советах

«У меня были определенные периоды в течение года, когда люди могли отодвинуть работу и заниматься личной жизнью. А сейчас вся страна начала этим заниматься. Что очень хорошо. Поэтому я с большим удовольствием делюсь ценной информацией. Люди меня благодарно слушают и пользуются моими рекомендациями», — отметила сваха.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сябитова рассказала, как найти свою любовь во время карантина.

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