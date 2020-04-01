Лайфхак от Комаровского: как сделать эффективный антисептик для рук дома

Известный педиатр Евгений Комаровский показал, как самому сделать антисептик для рук в домашних условиях. Видеоинструкцию он опубликовал на своем канале в YouTube.

«Дезинфицирующее средство для рук, ну, вот так вот (показывает на горло — Прим. ред.) всем надо. Сплошь и рядом проблема (купить — Прим. ред.), или нет уверенности в том, что то, что вы купили, вообще хоть на что-то похоже», — объяснил актуальность своего рецепта Комаровский.

Для приготовления домашнего антисептика он предложил использовать всего четыре ингредиента в следующих пропорциях:

Медицинский спирт (96%) — 240 миллилитров; Перекись водорода (3%) — 15 миллилитров; Глицерин — пять миллилитров; Вода — 60 миллилитров.

После смешивания всех ингредиентов антисептик сразу же готов к использованию. Для удобства Комаровский посоветовал перелить его в небольшие флаконы с пульверизатором.

Важно иметь в виду, что для уничтожения вирусов спиртозность дезинфицирующего средства должна быть не ниже 65%. В рецепте Комаровского она составляет около 75%. Спирт имеет резкий запах и сильно сушит кожу, поэтому в антисептики часто добавляют отдушки и увлажняющие средства. И то, и другое содержит в себе экстракт алоэ вера (продается в аптеках). На 240 миллилитров медицинского спирта его потребуется добавить около 90 миллилитров. По консистенции получившийся антисептик будет напоминать гель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем лучше мыть руки во время пандемии коронавируса COVID-19: мылом или антисептиком.