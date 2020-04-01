Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Актриса Любовь Аксенова показала разницу между представлениями о карантине и реальностью.
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Фото, видео: Instagram @im_lyubovaksenova
Актриса Любовь Аксенова, известная по ролям в сериалах «Мажор» и «Содержанки», показала разницу между ожиданиями от самоизоляции и реальностью. Смешной пост она опубликовала на своей странице в Instagram.
«Самоизоляция. Что предполагалось / что получилось», — подписала Аксенова два фото.
На первом она запечатлена нежащейся в ванне на фоне красиво обставленной спальни. На втором снимке актриса сидит завернутой в плед, с маской на лице, пультом от телевизора в руке и тарелкой с пирожным.
Судя по комментариям, подписчики Аксеновой сочли ее наблюдение довольно точным. На юмористический пост отреагировали как простые люди, так и звезды. Смеющиеся смайлики оставили актрисы Светлана Ходченкова, Юлия Тополинская (снималась в клипах «Ленинграда») и другие знаменитости.
«Примерно так же сижу на самоизоляции. Только еще работа»;
«Люба, вы описали меня просто»;
«У меня даже пульт такой же!» — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Любовь Аксенову заподозрили в беременности. Поклонники решили, что она находится на четвертом месяце.
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