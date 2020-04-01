Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции

Актриса Любовь Аксенова показала разницу между представлениями о карантине и реальностью.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @im_lyubovaksenova

Тема:
Эпидемия коронавируса

Актриса Любовь Аксенова, известная по ролям в сериалах «Мажор» и «Содержанки», показала разницу между ожиданиями от самоизоляции и реальностью. Смешной пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Самоизоляция. Что предполагалось / что получилось», — подписала Аксенова два фото.

На первом она запечатлена нежащейся в ванне на фоне красиво обставленной спальни. На втором снимке актриса сидит завернутой в плед, с маской на лице, пультом от телевизора в руке и тарелкой с пирожным.

Instagram @im_lyubovaksenova

Судя по комментариям, подписчики Аксеновой сочли ее наблюдение довольно точным. На юмористический пост отреагировали как простые люди, так и звезды. Смеющиеся смайлики оставили актрисы Светлана Ходченкова, Юлия Тополинская (снималась в клипах «Ленинграда») и другие знаменитости.

«Примерно так же сижу на самоизоляции. Только еще работа»;

«Люба, вы описали меня просто»;

«У меня даже пульт такой же!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Любовь Аксенову заподозрили в беременности. Поклонники решили, что она находится на четвертом месяце.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
1 апр
«Я глубоко обеспокоен»: глава ВОЗ предрек миллион больных COVID-19 в ближайшие дни
1 апр
«Быстрее вернемся к обычной жизни»: глава Подмосковья объяснил важность самоизоляции
1 апр
ВКонтакте запустила тематическую ленту #лучшедома без новостей про коронавирус
1 апр
«Вы так больше не шутите»: Андрей Мерзликин в День смеха поиронизировал о карантине
1 апр
Путин подписал закон о многотысячных штрафах и тюремных сроках за нарушение карантина
1 апр
Самоизоляция в «коммуналке» — день второй
1 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 1 апреля
1 апр
Мыть или не мыть? Как обезопасить себя и близких в условиях пандемии
1 апр
Мосгордума утвердила штрафы для нарушителей режима самоизоляции
1 апр
Сразу несколько российских регионов ввели жесткий вариант самоизоляции

Читайте также

+4° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
ТОП-5 женщин по знаку зодиака, которые дорого обходятся мужчинам

Последние новости

22:39
Хирургическую операцию в очках дополненной реальности впервые провели в Ставрополе
22:25
«Я глубоко обеспокоен»: глава ВОЗ предрек миллион больных COVID-19 в ближайшие дни
22:17
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
21:57
Немецкий журналист обвинил СССР в «обмане» союзников при взятии Берлина
21:43
«Быстрее вернемся к обычной жизни»: глава Подмосковья объяснил важность самоизоляции
21:29
ВКонтакте запустила тематическую ленту #лучшедома без новостей про коронавирус

Сейчас читают

«Две принцессы!» — Оксана Федорова показала фанатам повзрослевшую дочь
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок