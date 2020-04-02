Британскую супермодель Алексину Грэм госпитализировали с коронавирусом

Поначалу звезда Victoria's Secret приняла симптомы COVID-19 за пищевое отравление, за этим последовали лихорадка, одышка и потеря голоса.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @alexinagraham

Тема:
Эпидемия коронавируса

Жертвой коронавируса стала британская топ-модель Алексина Грэм. Первая в мире рыжеволосая девушка-«ангел» Victoria’s Secret и посол бренда L’Oréal Paris сообщила в Instagram о своей госпитализации после проявившихся у нее тяжелых симптомов COVID-19.

Знаменитость рассказала, что в первый день ее мучили рвота и диарея и сильный озноб. У нее кружилась голова, было больно есть, сложно дышать, разговаривать и подниматься с постели. К тому времени Грэм уже находилась дома на самоизоляции вместе с сестрой.

Instagram @alexinagraham

Изначально она приняла болезнь за пищевое отравление, но ее самочувствие быстро ухудшалось. Девушку отвезли в клинику, где у нее подтвердился анализ на коронавирус.

Instagram @alexinagraham

«День пятый. Я становлюсь сильнее и чувствую себя лучше. Некоторые люди до сих пор не воспринимают это в серьез. Я каждый раз вижу в новостях, что все еще есть люди, которые развлекаются и ходят на вечеринки! Пожалуйста, оставайтесь дома в изоляции. Это страшно», — рассказала подписчикам Грэм.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 1,3 тысячи человек с коронавирусом умерли за сутки в США.

Тема:
Эпидемия коронавируса
2 апр
У охранника больницы в Коммунарке подозревают коронавирус
2 апр
Новый трек Земфиры вошел в фильм Ренаты Литвиновой
2 апр
В России начала работать информационная система по коронавирусу
2 апр
Волочкова показала, как держать себя в форме, не вставая с дивана
2 апр
В России зафиксирован 771 новый случай коронавируса
2 апр
В регионах выстроилась очередь за спецпропусками
2 апр
Три пациента с СОVID-19, умершие в Москве, страдали от сердечно-сосудистых заболеваний
2 апр
Пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе
2 апр
Роспотребнадзор дал советы по выбору продуктов в условиях пандемии
2 апр
Жительница Алтайского края с диагнозом коронавирус родила ребенка

Читайте также

Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
ТОП-5 женских имен, которые мешают их обладательницам построить семью

Последние новости

12:30
У охранника больницы в Коммунарке подозревают коронавирус
12:29
Британскую супермодель Алексину Грэм госпитализировали с коронавирусом
12:20
В Ленобласти подросток изнасиловал десятилетнюю сестру
12:11
Адвоката Добровинского обвинили в мошенничестве
11:59
Трамп готовится к переговорам с Ираном
11:50
Новый трек Земфиры вошел в фильм Ренаты Литвиновой

Сейчас читают

«А знаешь, все еще будет»: Богомолов намекнул на будущих детей от Собчак
ТОП-5 женских имен, которые мешают их обладательницам построить семью
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок