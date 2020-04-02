Британскую супермодель Алексину Грэм госпитализировали с коронавирусом

Жертвой коронавируса стала британская топ-модель Алексина Грэм. Первая в мире рыжеволосая девушка-«ангел» Victoria’s Secret и посол бренда L’Oréal Paris сообщила в Instagram о своей госпитализации после проявившихся у нее тяжелых симптомов COVID-19.

Знаменитость рассказала, что в первый день ее мучили рвота и диарея и сильный озноб. У нее кружилась голова, было больно есть, сложно дышать, разговаривать и подниматься с постели. К тому времени Грэм уже находилась дома на самоизоляции вместе с сестрой.

Instagram @alexinagraham

Изначально она приняла болезнь за пищевое отравление, но ее самочувствие быстро ухудшалось. Девушку отвезли в клинику, где у нее подтвердился анализ на коронавирус.

Instagram @alexinagraham

«День пятый. Я становлюсь сильнее и чувствую себя лучше. Некоторые люди до сих пор не воспринимают это в серьез. Я каждый раз вижу в новостях, что все еще есть люди, которые развлекаются и ходят на вечеринки! Пожалуйста, оставайтесь дома в изоляции. Это страшно», — рассказала подписчикам Грэм.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 1,3 тысячи человек с коронавирусом умерли за сутки в США.