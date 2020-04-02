В Соединенных Штатах произошло наибольшее число смертей, зафиксированных за сутки.

Более 1,3 тысячи человек с коронавирусом умерли за сутки в США

Фото: www.globallookpress.com / Xiao Yijiu

Тема:
Эпидемия коронавируса

Коронавирус унес жизни более 1,3 тысячи человек в США за минувшие сутки, почти 600 человек из них — жители Нью-Йорка. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса. Столь массовый прирост жертв COVID-19 за 24 часа в мире зафиксировали впервые с момента объявления о пандемии.

Как отмечают медики, сегодня в Соединенных Штатах наблюдается ухудшение ситуации по распространению опасной инфекции. По количеству заразившихся государство обогнало недавних лидеров списка стран, пораженных коронавирусом — Италию и Испанию вместе взятых. К утру 2 апреля в США зафиксировано 216,5 тысячи больных, скончались более пяти тысяч человек.

Накануне в штате Коннектикут из-за осложнений, связанных с COVID-19, умер младенец. В этот же день вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские власти слишком поздно приняли меры по борьбе с коронавирусом. Политик объяснил это тем, что Китай изначально по меньшей мере месяц скрывал масштабы заболевания.

Ранее 5-tv.ru писал, что вирусолог рассказал, когда в России ожидать пик заболеваемости COVID-19.

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Тема:
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