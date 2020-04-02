В России зафиксирован 771 новый случай коронавируса
За минувшие сутки зарегистрировано шесть летальных исходов у пациентов с COVID-19.
Фото: www.globallookpress.com / NIAID-RML
В России зафиксирован 771 новый случай коронавируса. Согласно данным Оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрировано шесть летальных исходов у пациентов с COVID-19. Всего в РФ зарегистрировано 3548 случаев в 76 регионах.
По данным на 2 апреля коронавирус выявлен у жителей 29 регионов РФ.
В Москве зарегистрировано 596 новых заболевших, 43 случая заражения зафиксировано в Подмосковье, в Санкт-Петербурге — 22, 13 — в Нижегородской области, в Ленинградской области — 11.
По данным Оперштаба, выздоровели 45 человек.
В общей сложности зафиксировано 30 летальных случая, выздоровел 235 человек.
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию, по данным Роспотребнадзора, находится 215514 человек.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
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