Система учета данных запущена Минздравом РФ.

В России начала работать информационная система по коронавирусу

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

Тема:
Эпидемия коронавируса

Минздрав России запустил информационную систему по коронавирусу. Данная мера предпринята в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В систему заносятся сведения о гражданах с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 и госпитализированных лицах с признаками пневмонии, а также о людях с ними контактировавших.

Данные будут стекаться в базу от медицинских организаций, территориальных органов ФМБА России (для ЗАТО), Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Минтранса России.

Информация будет доступна заинтересованным федеральным ведомствам. На федеральном уровне данные будут обезличены. На региональном — информация будет представлена в виде аналитики в разрезе медицинских организаций для быстрого принятия решения по инфицированным.

Новая информационная система будет единым источником для предоставления данных о распространении коронавирусной инфекции и эффективности действий властей разного уровня.

Согласно данным Оперативного штаба, за минувшие сутки в России зафиксирован 771 новый случай коронавируса, зарегистрировано шесть летальных исходов у пациентов с COVID-19. Всего в РФ на 2 апреля инфицировано 3548 человек в 76 регионах.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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