Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 29 регионах России
Карту распространения заболевания в РФ смотрите на 5-tv.ru.
Фото: www.globallookpress.com / Sven Hoppe
По данным Оперативного штаба, новые случаи заражения COVID-19 выявили в 29 регионах России. Всего за сутки число инфицированных новым коронавирусом увеличилось на 771 человека. Карту распространения заболевания в РФ смотрите на 5-tv.ru.
Всего, по состоянию на 2 апреля, в России зарегистрировано 3548 случаев инфицирования COVID-19. Больные с подтвержденным диагнозом — коронавирусная инфекция зафиксированы в 76 регионах. Скончались от COVID-19 — 30 пациентов, выздоровели 235 человек.
Новые случаи по регионам:
- Москва — 595;
- Московская область — 43;
- Санкт-Петербург — 22;
- Нижегородская область — 13;
- Ленинградская область — 11;
- Республика Дагестан — 10;
- Калининградская область — 7;
- Пермский край — 7;
- Ставропольский край — 5;
- Оренбургская область — 5;
- Свердловская область — 5;
- Республика Бурятия — 5;
- Красноярский край — 5;
- Липецкая область — 4;
- Мурманская область — 4;
- Ростовская область — 4;
- Иркутская область — 4;
- Вологодская область — 3;
- Калужская область — 2;
- Республика Коми — 2;
- Республика Северная Осетия — 2;
- Республика Башкортостан — 2;
- Республика Марий Эл — 2;
- Самарская область — 2;
- Ямало-Ненецкий АО — 2;
- Омская область — 2;
- Белгородская область — 1;
- Республика Адыгея — 1;
- Алтайский край — 1.
По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на СOVID-19 находятся 215514 человек.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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