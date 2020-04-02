По данным Оперативного штаба, новые случаи заражения COVID-19 выявили в 29 регионах России. Всего за сутки число инфицированных новым коронавирусом увеличилось на 771 человека. Карту распространения заболевания в РФ смотрите на 5-tv.ru.

Всего, по состоянию на 2 апреля, в России зарегистрировано 3548 случаев инфицирования COVID-19. Больные с подтвержденным диагнозом — коронавирусная инфекция зафиксированы в 76 регионах. Скончались от COVID-19 — 30 пациентов, выздоровели 235 человек.

Новые случаи по регионам:

Москва — 595; Московская область — 43; Санкт-Петербург — 22; Нижегородская область — 13; Ленинградская область — 11; Республика Дагестан — 10; Калининградская область — 7; Пермский край — 7; Ставропольский край — 5; Оренбургская область — 5; Свердловская область — 5; Республика Бурятия — 5; Красноярский край — 5; Липецкая область — 4; Мурманская область — 4; Ростовская область — 4; Иркутская область — 4; Вологодская область — 3; Калужская область — 2; Республика Коми — 2; Республика Северная Осетия — 2; Республика Башкортостан — 2; Республика Марий Эл — 2; Самарская область — 2; Ямало-Ненецкий АО — 2; Омская область — 2; Белгородская область — 1; Республика Адыгея — 1; Алтайский край — 1.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на СOVID-19 находятся 215514 человек.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

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