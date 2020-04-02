Карту распространения заболевания в РФ смотрите на 5-tv.ru.

Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 29 регионах России

Фото: www.globallookpress.com / Sven Hoppe

Тема:
Эпидемия коронавируса

По данным Оперативного штаба, новые случаи заражения COVID-19 выявили в 29 регионах России. Всего за сутки число инфицированных новым коронавирусом увеличилось на 771 человека. Карту распространения заболевания в РФ смотрите на 5-tv.ru.

Всего, по состоянию на 2 апреля, в России зарегистрировано 3548 случаев инфицирования COVID-19. Больные с подтвержденным диагнозом — коронавирусная инфекция зафиксированы в 76 регионах. Скончались от COVID-19 — 30 пациентов, выздоровели 235 человек.

Новые случаи по регионам:

  1. Москва — 595;
  2. Московская область — 43;
  3. Санкт-Петербург — 22;
  4. Нижегородская область — 13;
  5. Ленинградская область — 11;
  6. Республика Дагестан — 10;
  7. Калининградская область — 7;
  8. Пермский край — 7;
  9. Ставропольский край — 5;
  10. Оренбургская область — 5;
  11. Свердловская область — 5;
  12. Республика Бурятия — 5;
  13. Красноярский край — 5;
  14. Липецкая область — 4;
  15. Мурманская область — 4;
  16. Ростовская область — 4;
  17. Иркутская область — 4;
  18. Вологодская область — 3;
  19. Калужская область — 2;
  20. Республика Коми — 2;
  21. Республика Северная Осетия — 2;
  22. Республика Башкортостан — 2;
  23. Республика Марий Эл — 2;
  24. Самарская область — 2;
  25. Ямало-Ненецкий АО — 2;
  26. Омская область — 2;
  27. Белгородская область — 1;
  28. Республика Адыгея — 1;
  29. Алтайский край — 1.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на СOVID-19 находятся 215514 человек.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

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Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 29 регионах России

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