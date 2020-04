В США от коронавируса умер номинант на «Оскар» и «Золотой глобус»

Американский музыкант и продюсер Адам Шлезингер скончался от коронавируса в госпитале Нью-Йорка. Смерть наступила утром 1 апреля. Ему было 52 года. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на представителя звезды — адвоката Джейми Германа.

До этого СМИ сообщили, что 31 марта Шлизенгер впал в кому, однако Джейми Герман опроверг эту информацию.

«Он находится на ИВЛ и получает должный уход. Его состояние улучшается и мы настроены оптимистично. Его семья благодарит за всю поддержку и любовь», — объяснил тогда Герман.

Tony-nominee Adam Schlesinger (Cry-Baby) wrote memorable #TonyAwards numbers «It’s Not Just for Gays Anymore, ” «If Life Were More Like Theatre» & «If I Had Time» with David Javerbaum, winning 2 #Emmys for his Tonys work. He has died of Covid19 at age 52. Rest in peace. pic.twitter.com/lHR50hn4rJ