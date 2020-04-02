Адаму Шлезингеру было 52 года.

В США от коронавируса умер номинант на «Оскар» и «Золотой глобус»

Фото: www.globallookpress.com / Javier Rojas

Тема:
Эпидемия коронавируса

Американский музыкант и продюсер Адам Шлезингер скончался от коронавируса в госпитале Нью-Йорка. Смерть наступила утром 1 апреля. Ему было 52 года. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на представителя звезды — адвоката Джейми Германа.

До этого СМИ сообщили, что 31 марта Шлизенгер впал в кому, однако Джейми Герман опроверг эту информацию.

«Он находится на ИВЛ и получает должный уход. Его состояние улучшается и мы настроены оптимистично. Его семья благодарит за всю поддержку и любовь», — объяснил тогда Герман.

Но состояние музыканта не улучшалось. Накануне, по словам его представителя, Шлезингер выглядел очень слабым и больным.

Адам Шлезингер является обладателем премии «Грэмми» и трех наград «Эмми» за композиции к сериалу «Чокнутая бывшая». В 1997 году он был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус» за саундтрек к фильму Тома Хэнкса «То, что ты делаешь».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что супермодель Алексину Грэм госпитализировали с коронавирусом.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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