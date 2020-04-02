В России разработали «жидкие» перчатки для защиты рук от бактерий

На базе инжинирингового центра Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) специалисты разработали гель для защиты рук от бактерий и вирусов, действие которого длится до восьми часов или до смывания водой. Об этом сообщает Интерфакс-Поволжье.

По словам представителя ННГУ, антибактериальные и противовирусные свойства перчаткам дают частицы коллоидного серебра:

«После нанесения на кожу и высыхания гель обеспечивает длительную защиту от бактерий и вирусов. На коже формируется защитная пленка из модифицированного хитозана — природного полимера, который комплексно связан с коллоидным серебром», — рассказали в ННГУ.

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