В России разработали «жидкие» перчатки для защиты рук от бактерий
Они действуют до восьми часов или до смывания водой.
Фото: www.globallookpress.com / Jörg Horstmann
На базе инжинирингового центра Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) специалисты разработали гель для защиты рук от бактерий и вирусов, действие которого длится до восьми часов или до смывания водой. Об этом сообщает Интерфакс-Поволжье.
По словам представителя ННГУ, антибактериальные и противовирусные свойства перчаткам дают частицы коллоидного серебра:
«После нанесения на кожу и высыхания гель обеспечивает длительную защиту от бактерий и вирусов. На коже формируется защитная пленка из модифицированного хитозана — природного полимера, который комплексно связан с коллоидным серебром», — рассказали в ННГУ.
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