Путин назвал преимущество режима самоизоляции

Президент РФ Владимир Путин заявил, что режим всеобщей самоизоляции из-за коронавирусной инфекции COVID-19 помог выиграть время. Об этом он сообщил во время обращения к россиянам.

«Режим самоизоляции, предусмотренный для жителей многих регионов, позволил нам выиграть время для упреждающих действий, для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов, системы здравоохранения», — назвал преимущество режима самоизоляции глава государства.

Президент добавил, что принятые меры, с учетом накопленного мирового опыта, позволяют эффективно бороться с распространением коронавируса.

Как сообщал 5-tv.ru во время обращения к гражданам Владимир Путин также объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно. Выходные дни должны быть оплачиваемыми. Также Кремль предоставит региональным властям дополнительные полномочия для борьбы с COVID-19. В частности, они должны установить особый порядок передвижений граждан и транспорта.