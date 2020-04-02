Путин назвал преимущество режима самоизоляции

Президент отметил, что принятые меры позволили властям выиграть время для упреждающих действий.

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Фото, видео: ТАСС / Кухмарь Кирилл; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что режим всеобщей самоизоляции из-за коронавирусной инфекции COVID-19 помог выиграть время. Об этом он сообщил во время обращения к россиянам.

«Режим самоизоляции, предусмотренный для жителей многих регионов, позволил нам выиграть время для упреждающих действий, для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов, системы здравоохранения», — назвал преимущество режима самоизоляции глава государства.

Президент добавил, что принятые меры, с учетом накопленного мирового опыта, позволяют эффективно бороться с распространением коронавируса.

Как сообщал 5-tv.ru во время обращения к гражданам Владимир Путин также объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно. Выходные дни должны быть оплачиваемыми. Также Кремль предоставит региональным властям дополнительные полномочия для борьбы с COVID-19. В частности, они должны установить особый порядок передвижений граждан и транспорта.

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