Исключение будет сделано только для транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки.

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Фото, видео: Известия / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент РФ Владимир Путин поручил губернаторам российских регионов установить особый порядок передвижения граждан и транспорта в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового типа. Соответствующий указ опубликовала пресс-служба Кремля.

«Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации с учетом положений настоящего Указа <…> установить особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки», — говорится в указе.

Там же уточняется, что при принятии решения о порядке передвижения в регионе губернаторы должны сходить из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения коронавируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что для борьбы с COVID-19 Владимир Путин предоставит дополнительные полномочия региональным властям. Об этом он сообщил в ходе своего обращения к россиянам.

Тема:
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