Путин поручил губернаторам регионов установить особый порядок передвижения
Исключение будет сделано только для транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки.
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Фото, видео: Известия / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин поручил губернаторам российских регионов установить особый порядок передвижения граждан и транспорта в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового типа. Соответствующий указ опубликовала пресс-служба Кремля.
«Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации с учетом положений настоящего Указа <…> установить особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки», — говорится в указе.
Там же уточняется, что при принятии решения о порядке передвижения в регионе губернаторы должны сходить из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения коронавируса.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что для борьбы с COVID-19 Владимир Путин предоставит дополнительные полномочия региональным властям. Об этом он сообщил в ходе своего обращения к россиянам.
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