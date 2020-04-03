В мэрии Москвы разъяснили систему штрафов за нарушение самоизоляции
В частности, выход из дома в столице без уважительной причины приведет к выплате штрафа в размере четырех тысяч рублей.
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За нарушение карантина в Москве утвердили новые штрафы. Выход из дома без уважительной причины обойдется в четыре тысячи рублей.
При повторном нарушении или при использовании автомобиля — пять тысяч рублей, а сами автомобили будут отправлять на спецстоянку.
Штраф для должностных лиц — до 50 тысяч, для юридических — до 500 тысяч. Пока это касается граждан инфицированных коронавирусом, которые нарушат предписанный домашний карантин.
В мэрии Москвы пояснили, что вышеуказанная мера коснется в первую очередь несознательных граждан, которые вознамерятся собраться большой группой, так как они подвергают опасности не только свое здоровье, но здоровье окружающих.
«Если люди не будут собираться большими группами, будут соблюдать режим самоизоляции и выходить на улицу лишь в экстренных случаях, то в настоящее время я не вижу предпосылок к получению штрафа», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря столичного градоначальника Бориса Булая.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о запрете публичных мероприятий в Москве до 1 мая.
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