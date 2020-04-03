Правильный шопинг: как безопасно ходить за покупками во время коронавируса

Единственное возможное развлечение вне дома, поход в гастроном, должен быть организован правильно. Росспотребнадзор приготовил рекомендации.

Во-первых, надо подготовиться: проверить — что есть дома и составить список! Экономим не только деньги, но и время. Лучше подготовить отдельный комплект уличной одежды.

В магазине, если без перчаток — первым делом надо протереть ручку тележки или корзины. Соблюдаем дистанцию — до другого покупателя должно быть не менее метра.

Далее — не бродим между стеллажей, а следуем по маршруту: вначале закупаем продукты длительного хранения, затем скоропортящиеся из холодильников. Лучше те, что в упаковке, не развесные.

На кассе — бесконтактная оплата. И сразу домой. От магазинной упаковки избавляемся, если это невозможно — протираем ее антисептиком. Моем руки. Планируем следующий поход.

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