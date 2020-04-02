Лайфхак: как сделать самому противовирусное приспособление для открытия дверей
Это устройство можно сконструировать за одну минуту в домашних условиях.
Фото: ТАСС / Sebastian Willnow
Автор канала «Делай сам» поделился с подписчиками идеей по созданию антивирусного приспособления для открытия дверей. Его главная функция — не допустить прикосновения руками и пальцами кнопок и ручек. Фото, как это выглядит, публикует сайт KP.RU.
Для этого понадобится моток изоленты или скотча (лучше взять армированный сантехнический). Дальше берем зажигалку и шестигранник из набора ключей. Приматываем скотчем шестигранник к зажигалке так, чтобы горизонтальная металлическая часть оказалась над соплом. С помощью такого рычага можно открыть дверь, не притрагиваясь к ручке, а также нажать на кнопку.
После прикосновения к возможно заразным поверхностям включаем зажигалку секунд на 20-30. При температуре 100 градусов Цельсия COVID-19 погибает.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сделать эффективный антисептик для рук дома.
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