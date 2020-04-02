Это устройство можно сконструировать за одну минуту в домашних условиях.

Лайфхак: как сделать самому противовирусное приспособление для открытия дверей

Фото: ТАСС / Sebastian Willnow

Тема:
Эпидемия коронавируса

Автор канала «Делай сам» поделился с подписчиками идеей по созданию антивирусного приспособления для открытия дверей. Его главная функция — не допустить прикосновения руками и пальцами кнопок и ручек. Фото, как это выглядит, публикует сайт KP.RU.

Для этого понадобится моток изоленты или скотча (лучше взять армированный сантехнический). Дальше берем зажигалку и шестигранник из набора ключей. Приматываем скотчем шестигранник к зажигалке так, чтобы горизонтальная металлическая часть оказалась над соплом. С помощью такого рычага можно открыть дверь, не притрагиваясь к ручке, а также нажать на кнопку.

После прикосновения к возможно заразным поверхностям включаем зажигалку секунд на 20-30. При температуре 100 градусов Цельсия COVID-19 погибает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сделать эффективный антисептик для рук дома.

Тема:
Эпидемия коронавируса
2 апр
Плату за услуги ЖКХ могут облегчить из-за коронавируса
2 апр
В Петербурге закрыли роддом из-за коронавируса у беременной пациентки
2 апр
Жители США и Италии благодарят Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
2 апр
Психолог объяснила природу страха находящихся на самоизоляции людей
2 апр
Как Европа переживает «коронакризис»
2 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 2 апреля
2 апр
Россияне назвали новорожденного ребенка в честь коронавируса
2 апр
«Странные» случаи смерти от коронавируса зафиксированы в Италии
2 апр
Власти Москвы запретили проведение публичных мероприятий до 1 мая
2 апр
«Не смывают органику»: врач об алкогольных напитках, как средствах обеззараживания

Читайте также

+5° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
Когда в апреле нужно загадывать желания, чтобы они обязательно исполнились

Последние новости

23:06
«Суммы преувеличены»: Адвокат Петросяна опроверг миллиардную стоимость коллекции картин
22:50
Лайфхак: как сделать самому противовирусное приспособление для открытия дверей
22:34
Анастасия Решетова удивила подписчиков селфи с «шокированным» котом
22:18
Плату за услуги ЖКХ могут облегчить из-за коронавируса
22:02
В Петербурге закрыли роддом из-за коронавируса у беременной пациентки
21:41
Национальный оркестр Франции показал, как нужно работать на «удаленке»

Сейчас читают

Экс-участница «Дома-2» Анастасия Лисова ждет второго ребенка
Пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок