Лайфхак: как сделать самому противовирусное приспособление для открытия дверей

Автор канала «Делай сам» поделился с подписчиками идеей по созданию антивирусного приспособления для открытия дверей. Его главная функция — не допустить прикосновения руками и пальцами кнопок и ручек. Фото, как это выглядит, публикует сайт KP.RU.

Для этого понадобится моток изоленты или скотча (лучше взять армированный сантехнический). Дальше берем зажигалку и шестигранник из набора ключей. Приматываем скотчем шестигранник к зажигалке так, чтобы горизонтальная металлическая часть оказалась над соплом. С помощью такого рычага можно открыть дверь, не притрагиваясь к ручке, а также нажать на кнопку.

После прикосновения к возможно заразным поверхностям включаем зажигалку секунд на 20-30. При температуре 100 градусов Цельсия COVID-19 погибает.

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