Регионы оперативно отреагировали на обращение Путина в связи с коронавирусом

Регионы молниеносно отреагировали на обращение Владимира Путина. Напомним, президент наделил глав субъектов дополнительными полномочиями. Теперь каждый регион самостоятельно принимает решение об ужесточении или ослаблении мер безопасности — ситуация везде разная.

Одно ясно точно — все решения должны быть максимально эффективными.

После обращения президента большинство глав регионов устроили личные рейды и проверки. Их персональные станицы уже полны заявлений и комментариев. То, как будет развиваться ситуация с вирусом в регионе, теперь сильно зависит и от местных решений.



Виктор Синеок о ситуации на местах.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.

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