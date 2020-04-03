За минувшие сутки зарегистрировано четыре летальных исхода у пациентов с COVID-19.

В России зафиксирован 601 новый случай коронавируса

Фото: www.globallookpress.com / NIAID-RML

Тема:
Эпидемия коронавируса

В России подтвержден 601 новый случай коронавируса. Согласно данным Оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрировано четыре летальных исхода у пациентов с COVID-19. Всего в РФ зарегистрировано 4149 случаев в 78 регионах.

По данным на 3 апреля коронавирус выявлен у жителей 32 регионах РФ.

В Москве зарегистрировано 448 новых заболевших, 34 случая заражения зафиксировано в Подмосковье, 17 — в Краснодарском крае, в Пензенской области — 11, в Ленобласти — 10, в Санкт-Петербурге — 9 заболевших.

По данным Оперштаба, выздоровели 46 человек.

В общей сложности зафиксировано 34 летальных исхода, выздоровел 281 человек.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему. 

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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