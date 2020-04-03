Долгая дорога домой: Российские туристы возвращаются из Перу и Бразилии

Более трехсот российских туристов, которые из-за пандемии коронавируса, застряли в Перу и Бразилии, сегодня вернутся на родину. Их самолет в ближайшее время ожидают в Москве. Об этом сообщает российское посольство в Перу. В стране сейчас введены одни из самых жестких мер в борьбе против распространения коронавирусной инфекции. В Перу действует тотальный карантин, закрыто все транспортное сообщение. Поэтому наши соотечественники покидали страну не скрывая эмоций.

Еще 150 россиян накануне покинули Великобританию. Домой они улетели спецрейсом. В нашем посольстве уточнили — списки пассажиров формируются на основании заполненных на сайте ведомства анкет. Дипломаты сами связываются с нашими соотечественниками.

Все вернувшиеся из-за границы россияне должны пройти обязательный двухнедельный карантин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РФ в ночь на субботу приостановит все авиарейсы для возвращения россиян.

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