Долгая дорога домой: Российские туристы возвращаются из Перу и Бразилии
Еще 150 россиян накануне спецрейсом прилетели из Великобритании.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick Pleul; 5-tv.ru
Более трехсот российских туристов, которые из-за пандемии коронавируса, застряли в Перу и Бразилии, сегодня вернутся на родину. Их самолет в ближайшее время ожидают в Москве. Об этом сообщает российское посольство в Перу. В стране сейчас введены одни из самых жестких мер в борьбе против распространения коронавирусной инфекции. В Перу действует тотальный карантин, закрыто все транспортное сообщение. Поэтому наши соотечественники покидали страну не скрывая эмоций.
Еще 150 россиян накануне покинули Великобританию. Домой они улетели спецрейсом. В нашем посольстве уточнили — списки пассажиров формируются на основании заполненных на сайте ведомства анкет. Дипломаты сами связываются с нашими соотечественниками.
Все вернувшиеся из-за границы россияне должны пройти обязательный двухнедельный карантин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что РФ в ночь на субботу приостановит все авиарейсы для возвращения россиян.
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