Звезда «Счастливы вместе» назвала наглой ложью сообщения о нарушении карантина
У Янины Бугровой диагностирован коронавирус.
Закрыть
Смотрите также:
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-4 знака зодиака среди женщин, которые любят держать мужчин под каблуком
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
Каких мужчин привлекает женщина, согласно ее знаку зодиака?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, 5-tv.ru
Звезда сериала «Счастливы вместе» Янина Бугрова, у которой был диагностирован коронавирус, прокомментировала 5-tv.ru появившуюся в прессе и соцсетях информацию о нарушении карантина. Актриса назвала это «абсурдом» и «наглой ложью».
43-летняя женщина недавно вернулась на машине из Красной поляны, где, как писали СМИ, общалась с отдыхавшими в Италии знакомыми. Она отметила, что один человек из ее компании оказался заражен COVID-19.
«Я заболела самая последняя. По дороге уже обратно… Фактически, когда мы ехали… У меня поднялась температура, меня начало лихорадить», — сказала она.
По ее словам, приехав домой в Москву ее мама попросила пройти тест на этот вирус, что она и сделала. С тех пор Янина не покидала пределы своей квартиры.
«Я сижу безвылазно дома уже неделю на самоизоляции, только два дня назад выяснилось, что у меня коронавирус, но я даже до этого не выходила», — утверждает она.
Янина также опровергла информацию об «интересе» к ней со стороны правоохранительных органов за якобы нарушение карантина.
«Никаких дел на меня не заводят, я сижу дома, меня каждый день проверяет участковый», — сказала она.
Она также пояснила, что путаница, вероятно, возникла из-за того, что бригада скорой помощи сначала приехала по месту ее прописки, в то время как она проживает по другому адресу, однако в присутствии участкого все вопросы были прояснены.
Как передавал 5-tv.ru, в Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 3 апр
- Киоски с газетами и автосервисы: кому еще разрешили работать в Петербурге во время режима самоизоляции
- 3 апр
- «У меня корона!» — Дочь Ивана Охлобыстина подтвердила наличие заболевания
- 3 апр
- Оперштаб приостановит вывоз россиян авиарейсами из-за рубежа во избежание завоза COVID-19
- 3 апр
- Назван самый частый и единственный для многих симптом коронавируса
- 3 апр
- Видео: Дуэйн «Скала» Джонсон трогательно моет руки дочери и поет
- 3 апр
- ВОЗ прокомментировала массовое распространение самодельных защитных масок
- 3 апр
- «Ай, наша крошка!» — Рубцова в купальнике показала, как спасается от скуки в самоизоляции
- 3 апр
- Глава МВФ бьет в набат: ситуация в экономике из-за COVID-19 хуже кризиса 2008 года
- 3 апр
- Первое уголовное дело из-за фейка о коронавирусе возбуждено в Петербурге
- 3 апр
- «Легли в дрейф»: Семья Ивана Охлобыстина ушла на карантин из-за коронавируса
Читайте также
80%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?