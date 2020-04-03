Звезда «Счастливы вместе» назвала наглой ложью сообщения о нарушении карантина

У Янины Бугровой диагностирован коронавирус.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Звезда сериала «Счастливы вместе» Янина Бугрова, у которой был диагностирован коронавирус, прокомментировала 5-tv.ru появившуюся в прессе и соцсетях информацию о нарушении карантина. Актриса назвала это «абсурдом» и «наглой ложью».

43-летняя женщина недавно вернулась на машине из Красной поляны, где, как писали СМИ, общалась с отдыхавшими в Италии знакомыми. Она отметила, что один человек из ее компании оказался заражен COVID-19.

«Я заболела самая последняя. По дороге уже обратно… Фактически, когда мы ехали… У меня поднялась температура, меня начало лихорадить», — сказала она.

По ее словам, приехав домой в Москву ее мама попросила пройти тест на этот вирус, что она и сделала. С тех пор Янина не покидала пределы своей квартиры.

«Я сижу безвылазно дома уже неделю на самоизоляции, только два дня назад выяснилось, что у меня коронавирус, но я даже до этого не выходила», — утверждает она.

Янина также опровергла информацию об «интересе» к ней со стороны правоохранительных органов за якобы нарушение карантина.

«Никаких дел на меня не заводят, я сижу дома, меня каждый день проверяет участковый», — сказала она.

Она также пояснила, что путаница, вероятно, возникла из-за того, что бригада скорой помощи сначала приехала по месту ее прописки, в то время как она проживает по другому адресу, однако в присутствии участкого все вопросы были прояснены.

Как передавал 5-tv.ru, в Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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