Якутские школьники вернутся за парты несмотря на пандемию

В труднодоступных населенных пунктах, где нет устойчивого интернета, учебный процесс обещают организовать с соблюдением санитарного режима.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow; Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия)

Тема:
Эпидемия коронавируса

Якутские школьники с 6 апреля переходят на дистанционное обучение. Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев. Однако для труднодоступных населенных пунктов Якутии, где отсутствует устойчивая связь сделано исключение. Там учеба будет организована в школах с соблюдением санитарного режима в группах численностью не более 12 человек.

«У нас с понедельника по всей республике начнется дистанционное обучение детей… Основная часть школьников у нас будет обучаться дистанционно, но по нескольким северным районам мы все-таки сейчас рассматриваем вопрос по труднодоступным населенным пунктам, где нет устойчивой интернет-связи, для того чтобы там обучение могли проводить очно — в рамках того, что сейчас допущено противоэпидемическими мероприятиями», — сказал Николаев.

Как сообщает официальный информационный портал Республики Саха (Якутия), для учащихся начальных и средних школ до 30 апреля включительно будет обеспечен бесплатный доступ к одной из образовательных платформ, рекомендованных Министерством просвещения РФ.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 4 апреля в Якутии выявлено 15 зараженных COVID-19, летальных случаев не зарегистрировано, четыре человека уже выздоровели.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в министерстве просвещения не исключили, что российским школьникам придется учиться летом.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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