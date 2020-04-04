«Мы своих не бросаем»: Россия продолжит эвакуацию своих граждан из-за рубежа

Россия продолжит эвакуацию своих граждан из-за рубежа. При этом власти взяли двухдневный тайм-аут для формирования списков россиян, находящихся за рубежом. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в Москве.

«Мы своих не бросаем. Нам важно не получить еще одну волну коронавируса в России», — рассказала политик.

По словам Татьяны Голиковой, в настоящее время решается вопрос кого и как будут вывозить, и где эвакуированные будут проходить 14-дневный карантин.

«График прилета граждан РФ начнет формироваться с понедельника и мы постепенно будем возвращаться к полетам», — уточнила представитель правительства.

Вице-премьер на брифинге также рассказала, что в настоящее время власти не смогли идентифицировать 13 660 человек из 26 тысяч, которые должны были вернуться в Россию.

«Непонятно куда они полетят дальше», — рассказала Голикова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиакомпания S7 прекратила вывоз россиян из Японии, Таиланда и Вьетнама.

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