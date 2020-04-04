Вице-премьер отметила, что данный рейтинг составлен по числу заболевших на 100 тысяч жителей.

Голикова назвала регионы, лидирующие по числу заболевших коронавирусом

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Тема:
Эпидемия коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы, лидирующие по числу заболевших коронавирусом на 100 тысяч жителей. Среди них Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Коми и Бурятия.

На пером месте Москва, далее идет Коми, на третьем месте Бурятия.

По словам представителя правительства, наибольшее число пациентов с COVID-19 заразились контактным путем на территории РФ.

«Коронавирус был завезен в РФ из 73 стран. В первую очередь — это Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ», — подчеркнула вице-премьер на брифинге с журналистами в Москве.

Отмечается, что из всех случаев заболевания COVID-19 в России 808 привезенные, 2854 человека инфицировались контактным путем, 487 случаев сейчас под вопросом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Михаила Мишустина, пик заболеваемости в России пока не пройден.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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