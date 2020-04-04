Специалисты объяснили, усугубят ли летающие насекомые ситуацию с распространением COVID-19 в России с приходом весны.

Могут ли комары и мухи быть переносчиками коронавируса

Фото: www.globallookpress.com / A. Hartl

Тема:
Эпидемия коронавируса

Летающие насекомые, которые появятся в России с приходом тепла, не смогут ухудшить ситуацию с распространением коронавируса. Об этом с URA.RU рассказали энтомологи.

«Китайцы уже провели исследование, в котором выяснили, что кровососущие, и, тем более, мухи не разносят коронавирус. Поэтому бояться в этом смысле нечего», — цитиурет издание энтомолога, специалиста по ДНК Константина Китаева.

Мнение коллеги подтвердила и специалист по культуре насекомых Юлия Ловцова.

«Малярия, желтая лихорадка, лихорадка денге — они переносят много разных болезней. Но данных о том, что коронавирус переносится комарами, нет. То же самое можно отнести, например и к мухам. Теоретически можно представить, что больной человек чихнул на руку, на эту руку моментально села муха, а потом перелетела на другого человека и заразила его, но вероятность крайне мала», — рассказала эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кошка заразилась коронавирусом от человека в Гонконге. Это был первый случай заболевания COVID-19 у домашнего питомца.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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