Голикова объяснила необходимость приостановить вывоз россиян из-за рубежа
Временный тайм-аут по возвращению граждан РФ на родину продлится до 6 апреля.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Boris Roessler, Russian Government, Russian Government, Thomas Frey
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала цели временной приостановки вывоза россиян из-за рубежа. Заявление она сделала на брифинге 4 апреля.
«Временный тайм-аут — это два дня, суббота и воскресенье. Он нужен для того, чтобы мы четко представляли, кто, из какой страны, в каком количестве и куда прилетит на территорию России <…> Мы своих не бросаем. Нам важно не получить еще одну волну коронавируса в России», — заявила госслужащая.
По ее словам, формирование и уточнение списков позволит обезопасить граждан, уже находящихся в России. Графики начнут составляться с 6 апреля. После этого возобновятся и авиарейсы, отмечает «Экономика сегодня».
Вице-премьер также напомнила, что желающие вернуться на родину сограждане должны заполнить специальную анкету на сайте госуслуг.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом отменил массовые вывозные рейсы россиян из-за рубежа. Возвращения на родину сейчас ожидают 26 тысяч человек. Татьяна Голикова ранее отмечала, что власти не смогли идентифицировать более 13 тысяч из них.
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