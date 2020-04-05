Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала цели временной приостановки вывоза россиян из-за рубежа. Заявление она сделала на брифинге 4 апреля.

«Временный тайм-аут — это два дня, суббота и воскресенье. Он нужен для того, чтобы мы четко представляли, кто, из какой страны, в каком количестве и куда прилетит на территорию России <…> Мы своих не бросаем. Нам важно не получить еще одну волну коронавируса в России», — заявила госслужащая.

По ее словам, формирование и уточнение списков позволит обезопасить граждан, уже находящихся в России. Графики начнут составляться с 6 апреля. После этого возобновятся и авиарейсы, отмечает «Экономика сегодня».

Вице-премьер также напомнила, что желающие вернуться на родину сограждане должны заполнить специальную анкету на сайте госуслуг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом отменил массовые вывозные рейсы россиян из-за рубежа. Возвращения на родину сейчас ожидают 26 тысяч человек. Татьяна Голикова ранее отмечала, что власти не смогли идентифицировать более 13 тысяч из них.

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