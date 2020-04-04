По словам посла РФ в Штатах Анатолия Антонова, российских граждан, которые оказались в сложной ситуации, поселили в гостиницу.

Более двух тысяч россиян не могут вернуться на родину из США

Фото: www.globallookpress.com / Paul Zinken

Тема:
Эпидемия коронавируса

Более двух тысяч граждан РФ не могут вернуться домой из США из-за отмены массовых вывозных авиарейсов. Об этом говорится в заявлении российского посла Анатолия Антонова, размещенном на странице посольства в Facebook.

«По нашим данным, на территории США осталось более двух тысяч российских граждан, изъявивших желание вернуться домой. В новых условиях мы оперативно перестраиваем нашу работу с формирования списков на оказание адресной поддержки особо нуждающимся соотечественникам», — сообщил посол.

По его словам, экстренная помощь потребовалась 51 россиянину из тех 250 человек, которые не смогли 3 апреля вылететь из Нью-Йорка в Москву. Дипломаты помогли им остановиться в гостинице.

«Посольство обеспечило на несколько дней проживание 51 россиянина, которым просто некуда было идти сегодня из аэропорта JFK в Нью-Йорке. Им была предоставлена гостиница с горячим питанием», — отметил Антонов.

Решение об отмене массовых вывозных рейсов принял Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это было сделано для «ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией». Источник ТАСС навал еще одну причину.

«Основная проблема вывоза — неорганизованность пассажиров. Бывали случаи, что авиакомпания планировала увезти большее количество человек, чем потом приходило на рейс. А не явившиеся на рейс пассажиры просили их забрать из удаленных пунктов, например с Филиппин или с Бали», — сказал он.

Отмечается, что теперь каждый вывозной рейс будут готовить по заранее согласованным спискам. Детальную информацию о следующих вылетах в штабе пообещали опубликовать 6 апреля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число жертв коронавируса в США превысило отметку в семь тысяч человек. Страна занимает первое место по числу заболевших COVID-19 в мире. По последним данным, опасной инфекцией болеют около 274 тысяч американцев.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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