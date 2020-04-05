Коронавирус обнаружен у семи граждан РФ, находящихся в Таиланде
Информация о больных по общим базам и данным Минздрава королевства имеет расхождения.
Фото: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON
Семь граждан РФ с коронавирусом нового типа обнаружены в двух туристических провинциях Таиланда — Чонбури и Пхукет, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения страны.
Среди зараженных россиян шесть женщин и один мужчина. Все они, по данным агентства, находятся в Таиланде: четверо в Чонбури, и еще трое на Пхукете.
Кроме того, в базах регистрации заболевших есть расхождения: так, одна россиянка числится в базе таиландского Минздрава как гражданка Казахстана, а в общей — как гражданка России. Также расхождение наблюдается по данным одного несовершеннолетнего: Минздрав Чонбури фиксирует заражение у девятилетнего россиянина, в то время как в общей базе больных коронавирусом зафиксирован лишь один девятилетний подросток, и он гражданин Таиланда.
Ранее в посольстве РФ в Таиланде сообщали о трех россиянах с диагнозом COVID-19. Двое из них находились на лечении в местных больницах. Всего в Таиланде заражено коронавирусом более двух тысяч человек, выздоровели 612, умерли — 20.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство РФ утвердило порядок оказания помощи россиянам, которые не могут вернуться в Россию из-за рубежа.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 5 апр
- Почему экономика европейский стран оказалась неспособна противостоять кризису в период пандемии
- 5 апр
- Коронавирус в мире. Самое актуальное на 5 апреля
- 5 апр
- Каких результатов удалось добиться в борьбе с распространением COVID-19 благодаря нерабочей неделе
- 5 апр
- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о поразивших его пациентах с коронавирусом
- 5 апр
- Время действий, а не слов: мир объединился в борьбе с пандемией коронавируса
- 5 апр
- Слаженность действий и сознательность граждан: как в РФ удалось не допустить гигантского числа заболевших COVID-19
- 4 апр
- На Украине составлен статистический портрет умершего от коронавируса пациента
- 4 апр
- Названа крайняя дата возобновления чемпионата России по футболу
- 4 апр
- В каком случае больной коронавирусом без симптомов может заразить другого человека
- 4 апр
- Могут ли комары и мухи быть переносчиками коронавируса
Читайте также
80%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?