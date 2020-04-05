Коронавирус обнаружен у семи граждан РФ, находящихся в Таиланде

Семь граждан РФ с коронавирусом нового типа обнаружены в двух туристических провинциях Таиланда — Чонбури и Пхукет, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения страны.

Среди зараженных россиян шесть женщин и один мужчина. Все они, по данным агентства, находятся в Таиланде: четверо в Чонбури, и еще трое на Пхукете.

Кроме того, в базах регистрации заболевших есть расхождения: так, одна россиянка числится в базе таиландского Минздрава как гражданка Казахстана, а в общей — как гражданка России. Также расхождение наблюдается по данным одного несовершеннолетнего: Минздрав Чонбури фиксирует заражение у девятилетнего россиянина, в то время как в общей базе больных коронавирусом зафиксирован лишь один девятилетний подросток, и он гражданин Таиланда.

Ранее в посольстве РФ в Таиланде сообщали о трех россиянах с диагнозом COVID-19. Двое из них находились на лечении в местных больницах. Всего в Таиланде заражено коронавирусом более двух тысяч человек, выздоровели 612, умерли — 20.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство РФ утвердило порядок оказания помощи россиянам, которые не могут вернуться в Россию из-за рубежа.

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