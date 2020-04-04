Кабмин утвердил порядок оказания помощи россиянам, которые не могут вернуться в РФ
Средства, выделенные правительством на поддержку россиян за рубежом, уже поступили на счет МИД РФ.
Закрыть
Смотрите также:
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
ТОП-4 знака зодиака среди женщин, которые любят держать мужчин под каблуком
Каких мужчин привлекает женщина, согласно ее знаку зодиака?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака
Ученые назвали главный признак заражения COVID-19
Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий, Кухмарь Кирилл, Смитюк Юрий, Бобылев Сергей; www.globallookpress.com / Aleksey Fokin; Известия / Павел Бедняков
Правительство РФ утвердило порядок оказания помощи россиянам, которые не могут вернуться в страну из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано 4 апреля 2020 года на сайте Кабмина.
«Утвердить прилагаемое Положение об оказании социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территории иностранного государства и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в тексте документа.
При этом, средства, выделенные правительством РФ на поддержку россиян за рубежом, уже поступили на счет Министерства иностранных дел. Эту информацию подтвердила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Дипломат отметила, что в МИД РФ уже начала работать комиссия по оказанию социальной помощи соотечественникам. В настоящее время обрабатываются первые обращения, поступившие через портал госуслуг. Выплаты нуждающимся россиянам, находящимся за рубежом, начнутся в ближайшее время.
Помимо прочего, 6 апреля возобновится работа по формированию графика прилета граждан РФ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиакомпания S7 прекратила вывоз россиян из Японии, Таиланда и Вьетнама.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 4 апр
- В каком случае больной коронавирусом без симптомов может заразить другого человека
- 4 апр
- Могут ли комары и мухи быть переносчиками коронавируса
- 4 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 4 апреля
- 4 апр
- «Боль невыносимая, потоки слез»: Продюсер Лободы сожгла глаза кварцевой лампой
- 4 апр
- Как повлияет весеннее тепло на распространение коронавируса?
- 4 апр
- «Двое неполноценных»: Виталий Кличко о больных коронавирусом юных украинцах
- 4 апр
- Якутские школьники вернутся за парты несмотря на пандемию
- 4 апр
- Заболевшая в Испании Ветлицкая рассказала о самочувствии
- 4 апр
- Около 25% инфицированных коронавирусом в России не имеют симптомов
- 4 апр
- В России ввели мораторий на возбуждение уголовных дел о банкротстве
Читайте также
51%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?