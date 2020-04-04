Правительство РФ утвердило порядок оказания помощи россиянам, которые не могут вернуться в страну из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано 4 апреля 2020 года на сайте Кабмина.

«Утвердить прилагаемое Положение об оказании социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территории иностранного государства и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в тексте документа.

При этом, средства, выделенные правительством РФ на поддержку россиян за рубежом, уже поступили на счет Министерства иностранных дел. Эту информацию подтвердила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Дипломат отметила, что в МИД РФ уже начала работать комиссия по оказанию социальной помощи соотечественникам. В настоящее время обрабатываются первые обращения, поступившие через портал госуслуг. Выплаты нуждающимся россиянам, находящимся за рубежом, начнутся в ближайшее время.

Помимо прочего, 6 апреля возобновится работа по формированию графика прилета граждан РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиакомпания S7 прекратила вывоз россиян из Японии, Таиланда и Вьетнама.

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