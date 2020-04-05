В результате возгорания погиб один человек.

Пожар произошел на стройке инфекционной больницы в Новой Москве

Фото: Известия / Павел Бедняков

Тема:
Эпидемия коронавируса

Пожар произошел на стройке инфекционной больницы в деревне Бабенки в Новой Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, пламя охватило три палатки. Общая площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.

В столичном главке МЧС сообщили, что в результате возгорания погиб один человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что строящаяся инфекционная больница в Новой Москве будет очень большой — общая площадь объекта составляет около 80 тысяч квадратных метров. Строители обещают сдать больницу в ближайшее время. Она предназначена для зараженных коронавирусом.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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