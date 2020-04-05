Пожар произошел на стройке инфекционной больницы в Новой Москве
| Игорь Рязов Происшествия 124
В результате возгорания погиб один человек.
Фото: Известия / Павел Бедняков
Пожар произошел на стройке инфекционной больницы в деревне Бабенки в Новой Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, пламя охватило три палатки. Общая площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.
В столичном главке МЧС сообщили, что в результате возгорания погиб один человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что строящаяся инфекционная больница в Новой Москве будет очень большой — общая площадь объекта составляет около 80 тысяч квадратных метров. Строители обещают сдать больницу в ближайшее время. Она предназначена для зараженных коронавирусом.
- 5 апр
- Психотерапевты оценили риск усиления весеннего обострения после изоляции
- 5 апр
- Режим самоизоляции в России исполняется на «четверку»
- 5 апр
- Собянин объяснил необходимость жестких мер в Москве из-за коронавируса
- 5 апр
- Голикова объяснила необходимость приостановить вывоз россиян из-за рубежа
- 5 апр
- Почему экономика европейский стран оказалась неспособна противостоять кризису в период пандемии
- 5 апр
- Коронавирус обнаружен у семи граждан РФ, находящихся в Таиланде
- 5 апр
- Коронавирус в мире. Самое актуальное на 5 апреля
- 5 апр
- Каких результатов удалось добиться в борьбе с распространением COVID-19 благодаря нерабочей неделе
- 5 апр
- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о поразивших его пациентах с коронавирусом
- 5 апр
- Время действий, а не слов: мир объединился в борьбе с пандемией коронавируса
Читайте также
+2° 768 мм рт. ст.
55%
55%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?