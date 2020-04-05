Радиация в очаге лесного пожара под Чернобылем превысила норму в 16,5 раза

В настоящее время в зоне отчуждения огонь полыхает на площади порядка 100 гектаров.

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Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; Facebook @egor.firsov

Тема:
Украинский кризис

Радиационный фон в очаге лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения превысил норму в 16,5 раза. Такие данные привел на своей странице в Facebook исполняющий обязанности председателя государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов. В подтверждение своих слов чиновник выложил короткое видео с показаниями дозиметра.

«Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья… Есть плохие новости — в центре пожара радиация выше нормы. Как вы видите на видео, показания прибора составляют 2,3 при норме 0,14 (микрозиверт в час — Прим.ред.). Но такая ситуация только в очаге пожара», — написал в посте Егор Фирсов.

Facebook @egor.firsov

Чиновник добавил, что в настоящее время ситуация с ликвидацией лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения остается сложной. Пламя полыхает уже на площади порядка 100 гектаров.

В тушении огня задействовано более 100 пожарных, десятки единиц техники и авиация.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока. Один сотрудник ЧАЭС погиб от взрыва, еще один скончался от полученных ранений в больнице Припяти.

За несколько первых месяцев после трагедии умерли еще 28 человек из числа сотрудников и пожарных, участвовавших в ликвидации последствий ЧП.

Радиоактивный выброс был зафиксирован на территории Украинской ССР, Белорусской ССР и РСФСР. От облучения пострадали более двух миллионов человек, из них десятки погибли в течение нескольких лет.

Свыше 115 тысяч человек были отселены от станции в радиусе 30 километров, саму территорию объявили зоной отчуждения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер группы Rammstein покатался на заброшенной карусели в Чернобыле.

Тема:
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