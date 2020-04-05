Еще один депутат Мосгордумы заразился коронавирусом

Второй депутат Мосгордумы оказался заражен коронавирусом. Об инфицировании рассказала Людмила Стебенкова. По словам женщины, медики разрешили ей остаться дома.

В интервью 5-tv.ru депутат рассказала, что не выезжала в последнее время за рубеж и причиной заражения опасным заболеванием стали недобросовестные коллеги, которые продолжили работать, несмотря на положительный результат на COVID-19.

Политик также рассказала о своем самочувствии и поделилась впечатлениями о работе медиков, подчеркнув, что готова поставить им «пятерку».

«Самочувствие нормальное совершенно, но это не значит, что надо приветствовать заболевание, — рассказала депутат, добавив, что вызывала врачей из обычной поликлиники. — Все это время меня наблюдают доктора, они ко мне приходят, берут мазки. Меня слушают, наблюдают, лечат<…> Я очень довольна», — подчеркнула Стебенкова.

Это второй случай положительного теста на COVID-19 среди депутатов Мосгордумы. 3 апреля в СМИ появилась информация, что депутат Евгений Ступин заразился коронавирусом. О положительном результате теста он узнал только на седьмой день после сдачи анализа, сообщает РИА Новости.

Москва лидирует по количеству зараженных COVID-19. По данным Оперштаба, 5 апреля в столице было зарегистрировано 3893 случая. Всего в России сейчас заражены 5389 человек.

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