По словам представителя ВОЗ Маргарет Харрис, с этим признаком появления заболевания сталкивается 90% пациентов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Arne Dedert, Patrick Pleul, COVER Images, Svancara Petr, Sven Hoppe

Тема:
Эпидемия коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис в интервью федеральному телеканалу рассказала о самом явном признаке заболевания коронавирусом.

По ее словам, этим симптомом является повышенная температура тела у инфицированного COVID-19.

«Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит. У них очень высокая температура, а потом внезапно они ощущают холод и дрожь. Самый явный симптом — это лихорадка и температура свыше 38 градусов», — подчеркнула Маргарет Харрис.

Представитель ВОЗ отметила, что данный признак заболевания проявляется у практически 90% пациентов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каком случае больной коронавирусом без симптомов может заразить другого человека.

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Тема:
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