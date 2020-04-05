Популярный астролог Тамара Глоба на своем YouTube-канале дала прогноз о снижении уровня пандемии коронавируса в России. По словам звездного эксперта, период активного проявления инфекций, а также вирусных заболеваний продлится в течение всего 2020 года и будет принимать различные формы.

Тамара Глоба отмечает, что момент, когда россияне смогут вернуться к привычному образу жизни наступит уже вскоре.

«Время, которое мы сейчас называем самоизоляцией, начнет постепенно „отпускать“ нас в регионах с третьей декады апреля. В Москве, некоторых крупных регионах непростой период продлится практически до середины мая. После 10 — 12 мая пойдет постепенный откат к прежней (докарантинной — Прим.ред.) ситуации. Я бы обратила внимание на вторую половину мая, начало и конец июня», — сказала Тамара Глоба.

Астролог уверена, что именно в это время последует череда активных действий, благодаря которым, удастся избавиться от негативных последствий, наблюдаемых всеми сейчас. Согласно прогнозам, самое нелегкое время — до начала календарного лета — выпало на долю России и Китая. Начиная с июня, аналогичная ситуация будет развиваться в США, Италии, Корее и на Кубе.

«Период этот не вечный, карантин закончится. Но мир откроется не сразу: многие страны будут выдавать визы с осторожностью. Я и раньше говорила, что 20-й, 21-й и 22-й годы — время, когда многие страны захлопнутся — будут ограничения въездов», — отмечает Тамара Глоба.

Специалист добавила, что в ближайшие три года в мире будут периодически происходить различные всплески заболеваемости. Но особо беспокоиться по этому поводу не стоит — такое случалось и ранее. Положительные результаты от мер, которые будут приняты в борьбе с пандемией коронавируса в мае и июне, будут оценены в полной мере в 2021 году.

Тамара Глоба, помимо прочего, призвала россиян неукоснительно соблюдать режим самоизоляции.

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