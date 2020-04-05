Женщины входили в группу риска и имели сопутствующие заболевания.

В Нижегородской области умерли две пациентки с коронавирусом

Фото: ТАСС/Sebastian Kahnert

Тема:
Эпидемия коронавируса

В Нижегородской области скончались две женщины с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Известно, что пациентками было более 80 лет и они входили в группу риска, а также имели сопутствующие заболевания — почечная недостаточность, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца.

«У одной из них с 2014 года в качестве меры поддержки был назначен диализ. Медики делали все возможное, в том числе консультировались с коллегами из федерального центра, но, к сожалению, коронавирус спровоцировал осложнение этих заболеваний», — говорится в заявлении.

В настоящее время в Нижегородской области выявлено 47 случаев заражения COVID-19, четыре пациента выздоровели.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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