Как отличаются ограничения из-за COVID-19 в разных регионах России

В российских регионах меры по борьбе с распространением COVID-19 разнятся.

Например, в Красноярском крае прибывающих в регион граждан будут отправлять на 14-дневный карантин. Меры коснутся только тех, кто приезжает из Москвы и Петербурга. Распоряжение подписал главный санитарный врач региона. Изоляция, как следует из документа, будет проходить не в больнице — людей отправят на домашний карантин. Но выходить за пределы квартиры они не смогут.

А вот в некоторых регионах, несмотря на продление нерабочих дней, меры безопасности, наоборот, смягчили. В городе Саянске, Иркутской области власти разрешили работать всем салонам красоты. Главные условия — сотрудники должны быть в масках и перчатках, число посетителей строго ограничено, а в помещении трижды в день должны проводить санобработку. Барам и ресторанам также разрешили работать на тех же условиях.

В Перми людям разрешили выезд на дачи. До начала сезона еще далеко, но губернатор уже дал поручение разработать требования к выезжающим на приусадебные участки.

А в Псковской области глава региона разрешил охотникам выезд на природу. Правда, только в пределах одного района. И компания должна быть не более двух человек. Еще одно существенное ограничение: охотников из соседних областей пропускать не будут — регион по-прежнему находится на самоизоляции. И меры предосторожности пока никто не отменял.

Их, к слову, предложили усилить в национальном союзе защиты прав потребителей — в продуктовых магазинах предлагают покупателям на входе раздавать маски и перчатки. Расходы должны взять на себя владельцы торговых точек. Во многих регионах продуктовые магазины — одно из немногих мест, куда людям разрешено ходить во время режима самоизоляции.

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