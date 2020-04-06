Одной из первых причин является падение спроса.

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Фото, видео: ТАСС/Феоктистов Дмитрий, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

За месяц карантина в России может остановиться до 30 процентов строек жилья. Об этом журналистам «Известий» рассказали эксперты рейтингового агентства строительного комплекса.

Проблемы застройщиков, прежде всего, связаны со снижением объема продаж квартир. Из-за сложившейся ситуации россияне не торопятся покупать новое жилье. Кроме этого, из-за остановки производства на стройплощадках могут начаться перебои с поставками материалов.

Еще один фактор влияющий на здоровье строительного бизнеса — логистика между городами и регионами. Из-за вводимых ограничений на передвижение водители не могут во время доставить необходимые для строительства грузы.

Все это, по мнению экспертов, при худшем развитии ситуации может привести к банкротству 30 процентов строительных компаний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ежедневном мониторинге ситуации с бизнесом со стороны российских властей и предпринимаемых мерах по их поддержке.

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Тема:
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