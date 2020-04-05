Антикризисный план: власти РФ ежедневно мониторят ситуацию с бизнесом

Коронавирус, как мы уже убедились, оказывает сильнейшее давление на экономику. Мировые торговые площадки нестабильны. Энергетический рынок переживает не лучшие времена. Нефть через день нервирует всех. Но на этой неделе появилась надежда, что страны участницы ОПЕК+ сядут через несколько дней за стол переговоров. На этом фоне нефть сразу прибавила в цене.

Марка Брент торговалась на уровне 33 доллара за баррель. Значительно укрепился и рубль. Все это внушает сдержанный оптимизм. Уже в пятницу президент провел совещание о ситуации на глобальных энергетических рынках. Напомним, в начале марта Россия предлагала продлить сделку ОПЕК+ и ограничить добычу. Но ситуация стала развиваться иначе. Россия всегда выступала за стабильность на нефтяном рынке. Мы учитывали мнение и производителей, и потребителей, подчеркнул Путин. Мы никогда не стремились к тому, чтобы цены были слишком высокими, и хотели избежать ситуации, когда цены были бы слишком низкими. А вот у Саудовской Аравии были свои интересы.

«Все это понятно, поскольку это, видимо, связано с попытками наших партнеров из Саудовской Аравии избавиться от конкурентов, которые добывают так называемую сланцевую нефть. Для того, чтобы это сделать, цена должна быть ниже 40 долларов за баррель. И в этом смысле они, конечно, своей цели в известной степени добиваются. Но нам‑то этого как раз не нужно, мы не ставили никогда перед собой такой цели, поскольку наш бюджет рассчитан, как я уже сказал, на 40 долларах за баррель. Но мы, безусловно, должны учитывать интересы всех наших партнеров, именно всех. И только в этом случае мы сможем добиться справедливых договоренностей по сбалансированию рынка», — сказал Путин.

Пока остается сложной и тревожной ситуация со средним и малым бизнесом. Здесь власти стремятся мониторить ситуацию, также тщательно как с коронавирусом. Ведь нужно сделать так, чтобы, когда болезнь уйдет, после нее не осталось выжженное поле. Потому сейчас проходят ежедневные встречи, совещания и заседания. Благо все можно делать дистанционно.

Президент работает в прежнем режиме, количество рабочих встреч практически не уменьшилось, только проходят они по видеосвязи. Так, в среду вместе с правительством Владимир Путин обсуждал реализацию тех мер поддержки, которые он озвучил еще неделю назад. Премьер Михаил Мишустин сообщил, что на борьбу с последствиями COVID-19 и антикризисные меры в бюджете зарезервировано почти полтора триллиона рублей. 150 миллиардов направят на краткосрочные кредиты и займы бизнесу на льготных условиях. Эти деньги должны пойти на выплаты заработной платы сотрудникам. Предприятия на ближайшие полгода также избавлены от угрозы банкротства. Отменяются штрафы и пени по различным долгам.

«Вы упомянули о тех мерах, о которых мы договаривались, это полугодовая отсрочка по всем налогам, это отсрочка по страховым взносам для отдельных компаний, шестимесячный мораторий на взыскание пени и штрафов по налогам. Но вот я, когда встречался с представителями малого бизнеса, они, о чем просили? О том, чтобы, когда эта отсрочка закончится по всем этим направлениям, чтобы не было для них сильным ударом необходимость выплаты сразу всей задолженности, сразу всей отсрочки, которая накопилась за эти шесть месяцев. Я попросил вас над этим подумать», — сказал Путин.

«Да, Владимир Владимирович, без сомнения мы будем смотреть на все возможности реструктуризации, и по результатам, когда мы уже проанализируем общую ситуацию, примем соответствующее решение, без сомнения», — ответил Михаил Мишустин, председатель правительства РФ.

«Да, да, да, но это заранее просто нужно сделать, а не тогда, когда им нужно будет в разовом порядке все это начинать выплачивать. Хорошо?» — спросил у главы Кабмина российский лидер.

«Есть», — ответил Михаил Мишустин, председатель правительства РФ.

«Спасибо большое», — подытожил Путин.

Еще хочется отметить, что особые условия поддержки вводятся для тех предприятий, которые сейчас страдают больше всего. Это, прежде всего, сфера услуг- кинотеатры, фитнес-центры, кафе и рестораны, туристические компании. Они потеряли огромный поток клиентов. И для многих пандемия коронавируса стала серьезной проверкой на прочность, а что еще важнее на человечность.

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