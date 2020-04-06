Солисты филармонии во Владивостоке перешли на «удаленку» и радуют соседей
Репетиции проходят по шесть часов в день. Соседи не жалуются, а даже наоборот.
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Фото, видео: ТАСС/Мальгавко Сергей, 5-tv.ru
Во Владивостоке из окон многоэтажек теперь можно услышать оперные арии. Солисты Приморской краевой филармонии в условиях самоизоляции перешли на «удаленку». Говорят, так даже эффективнее: и посуду помыли, и поработали. А уж соседям как нравится.
Солист режим самоизоляции не нарушает. Дома он действительно один. Сцена для репетиций — виртуальная. Филармония, а это сотни зрителей на концертах, закрыта, как минимум до мая.
Работники сферы искусства должны на время пандемии отдыхать, но просто не могут себе этого позволить. Без репетиций музыканты теряют сноровку. Вот и повторяют гаммы самостоятельно по четыре часа в день, а потом еще два часа совместно репетируют в сети.
Прекращать репетиции, по словам артистов, нельзя. Иначе — не успеть. К чему готовятся, знает Евгений Подтергера.
Ранее 5-tv.ru публиковал мнение известного российского продюсера Игоря Матвиенко, который считает, что на самоизоляции звезды только больше раскроются.
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