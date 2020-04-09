Пошаговое руководство по созданию самого дефицитного товара в период эпидемии коронавируса.

Как сделать санитайзер в домашних условиях?

Фото: The Canadian Press/PA Images

Тема:
Эпидемия коронавируса

Коронавирус опасен не только возможными осложнениями, но, в первую очередь, вызванной среди россиян паникой. Обеспокоенные граждане скупают средства первой необходимости, на основном месте среди которых занимает вовсе не гречневая крупа.

Пандемия COVID-19 создает новые реалии. Самой необходимой вещью в нынешнее время стал санитайзер. Заветные бутылочки смели с полок магазинов и аптек задолго до объявления самоизоляции в российских городах. Пандемия коронавируса сделала санитайзер самым востребованным товаром среди миллиона россиян.

5-tv.ru выяснил, как сделать антисептик в домашних условиях из наиболее доступных и наименее опасных средств.

Как сделать санитайзер дома

Вопреки распространенному заблуждению о якобы отменных обеззараживающих свойствах русской водки, этот напиток не в состоянии заменить антисептик. Горячительное, к сожалению, вряд ли спасет вас от коронавирусной инфекции. Лучше с этой задачей справится санитайзер, который вы сможете приготовить прямо у себя дома.

Что вам понадобится:

(из расчета на 1 литр антисептика)

  • Изопропропиловый спирт* (99,8%), 750 мл.
  • Перекись водорода (3%), 40 мл.
  • Глицерин (98%), 15 мл.
  • Дистиллированная вода, 195 мл.

*Изопропиловый спирт применяется для мягкой чистки различных поверхностей, его часто можно встретить в строительных или хозяйственных магазинах. Ни в коем случае нельзя принимать внутрь.

Способ приготовления санитайзера:

  • Спирт заливаем в емкость с закручивающейся крышкой.

www.globallookpress.com © Jochen Tack

  • Добавляем к спирту необходимое количество перекиси водорода.
  • Заливаем в полученную жидкость указанное количество глицерина (при использовании мерного стаканчика необходимо сполоснуть его водой, так как глицерин может прилипнуть к стенкам сосуда). Если найти в аптеке жидкий глицерин не удалось, покупайте стандартные ректальные суппозитории — перед применением их надо будет растопить.
  • Добавляем в общую тару необходимое количество дистиллированной воды. Если такой не нашлось, подойдет хорошо прокипяченная и остывшая вода.
  • Легко взбалтываем. При необходимости разливаем по флаконам для более комфортного использования в будущем.

Для большего комфорта в использовании полученную жидкость разлейте по флаконам. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

  • Оставляем тару с жидкостью отстояться на 72 часа.
  • Санитайзер готов.

Как правильно пользоваться антисептиком

Санитайзер не заменит полноценного мытья рук с мылом под горячей водой. Правильное использование антисептика подразумевает дополнительную защиту от инфекций, а не основной способ борьбы с заразой.

Кроме того, использование антисептика также имеет ряд правил.

Во-первых, необходимо научиться правильно мыть руки. Только в случае полного соблюдения личной гигиены есть смысл обращаться к дополнительным мерам защиты от всякого рода инфекций.

Во-вторых, нанося антисептик на ладони, не забудьте также про кисти рук и уголки между пальцами. Помните и о ногтях — под ними традиционно скапливается много грязи!

В-третьих, не забывайте, что коронавирус COVID-19 удерживается на поверхностях до 72 часов. Для профилактики заболевания новой китайской пневмонии протрите антисептиком ручки дверей дома. Также специалисты рекомендуют протереть антисептиком кухонные тумбы, столы и прочие поверхности в жилище, с которыми вы контактируете особенно часто.

Что надо знать о коронавирусе COVID-19

На волне массового интереса населения, способы борьбы с коронавирусом все плотнее обрастают слухами и домыслами. Специалисты напоминают, что COVID-19 — просто до конца неизученная болезнь, однако у нее то же слабое место, что и у многих других недугов. А именно — соблюдение человеком личной гигиены.

Опасность коронавирусной инфекции COVID-19 в том, что она остается на поверхностях сроком до 72 часов. Даже если человек соблюдает самоизоляцию, он все же рискует подхватить заразу, прикоснувшись к поверхности, до которой ранее касался зараженный. В таком случае обезопасить себя и близких можно с помощью установки определенных барьеров.

Самой действенной преградой для проникновения опасного COVID-19 в ваш дом является санитайзер или, выражаясь простым языком, антисептик для рук.

Высочайший риск заразиться — занести инфекцию через прикосновение к лицу. Фото: www.globallookpress.com © Michaela Begsteiger

Медики утверждают, что самый высокий шанс заразиться коронавирусной инфекцией у тех, кто часто трогает лицо руками. Куда менее вероятно подхватить недуг, оказавшись рядом с больным. Чтобы попасть в число инфицированных, потребуется близкий контакт с больным в течение 15-30 минут. В случае соблюдения дистанции шансы на заражение стремительно снижаются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как правильно мыть продукты в условиях пандемии COVID-19.

Полезная информация о коронавирусе:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
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