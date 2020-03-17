Врач рассказала, как правильно мыть руки для защиты от коронавируса

Мыть руки для защиты от коронавируса и других инфекций нужно не менее 30 секунд. К такому выводу пришли ученые, проведя эксперимент с помощью ультрафиолетовой камеры, которая показывает, сколько микробов остается на коже после мытья рук с мылом, пишет Daily Mail. Исследователи отметили, что простого мытья в течение пары-тройки секунд недостаточно, на коже остается большая часть микробов. Кроме того, по их мнению, важно насухо вытирать руки после ополаскивания.

Врач иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина рассказала 5-tv.ru, как правильно мыть руки, чтобы защитить себя от заражения во время пандемии. Она отметила, что нет точного времени, достаточного для дезинфекции, в этом процессе следует доверять своим ощущениям.

«Нужно несколько раз намылить руки и смыть проточной водой. В Китае рекомендовали ладошки держать вниз, чтобы вода стекала с кожи. По секундам руки не моют. Вы должны почувствовать, что руки промыты, кожа чистая. И потом еще обработайте ее дезраствором, содержащим спирт лучше всего. После этого наносите смягчающий крем, потому что при частом мытье рук образуются трещинки, сухость, а это ворота для проникновения любых инфекций. Даже не только коронавируса, но и тех микробов, которые находятся на коже и могут вызывать воспалительные процессы», — поделилась врач.

Также она напомнила, что мыть руки следует сразу по возвращении домой или в офис после того, как вы побывали в общественных местах. Мыть руки регулярно следует не только в период пандемии, но и в любое другое время, чтобы защитить себя от инфекций.

Коронавирус возник в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. К марту 2020 он распространился более чем на 150 стран мира. Позднее ВОЗ признал распространение COVID-19 пандемией. Россия приняла решение временно ограничить въезд иностранцев из-за коронавируса. Согласно решению кабмина, данные меры будут действовать с 18 марта до 1 мая. Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперты предупредили россиян о начале «кибер-коронавируса».