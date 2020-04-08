Забавный вариант знаменитой обложки The Beatles к пластинке Abbey Road предложил поклонникам Александр Кержаков. Футболист с семьей сфотографировался на импровизированном пешеходном переходе неподалеку от своего загородного дома.

Все домочадцы на фото идут слева направо, как и члены ливерпульской четверки. Но в отличие от музыкантов спортсмен и его близкие передвигаются не с пустыми руками. Один за другим они направляются к мусорному баку с мешками.

«Как бы выглядела легендарная обложка альбома сейчас», — подписал снимок Кержаков.

Instagram @a.kerzhakov11

Российский бомбардир далеко не первый, кто обыграл фотографию The Beatles. И все же его поклонники посчитали жест оригинальным. Таким образом спортсмен тонко пошутил над возможностью граждан выходить из дома в период карантина. Как известно, это разрешается делать при определенных условиях, одно из которых — вынос мусора. Разве что члены семьи не соблюли дистанцию, о чем в комментариях пошутили подписчики.

«Босиком, как Пол, никто не рискнул (Пол Маккартни на оригинальной обложке изображен идущим без обуви — Прим. ред.)?»

«Еще бы маски были бы в тему»;

«Не забывайте про дистанцию в 1,5 метра, вы нам еще нужны!»

«А мусор-то не разделяете», — откликнулись фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что члены The Beatles, идущие через Abbey Road, стали предметов для одного из многочисленных мемов вокруг коронавируса.