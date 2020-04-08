Футболист тонко пошутил над возможностью выходить из дома в режим карантина.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @a.kerzhakov11

Тема:
Эпидемия коронавируса

Забавный вариант знаменитой обложки The Beatles к пластинке Abbey Road предложил поклонникам Александр Кержаков. Футболист с семьей сфотографировался на импровизированном пешеходном переходе неподалеку от своего загородного дома.

Все домочадцы на фото идут слева направо, как и члены ливерпульской четверки. Но в отличие от музыкантов спортсмен и его близкие передвигаются не с пустыми руками. Один за другим они направляются к мусорному баку с мешками.

«Как бы выглядела легендарная обложка альбома сейчас», — подписал снимок Кержаков.

Instagram @a.kerzhakov11

Российский бомбардир далеко не первый, кто обыграл фотографию The Beatles. И все же его поклонники посчитали жест оригинальным. Таким образом спортсмен тонко пошутил над возможностью граждан выходить из дома в период карантина. Как известно, это разрешается делать при определенных условиях, одно из которых — вынос мусора. Разве что члены семьи не соблюли дистанцию, о чем в комментариях пошутили подписчики.

«Босиком, как Пол, никто не рискнул (Пол Маккартни на оригинальной обложке изображен идущим без обуви — Прим. ред.)?»

«Еще бы маски были бы в тему»;

«Не забывайте про дистанцию в 1,5 метра, вы нам еще нужны!»

«А мусор-то не разделяете», — откликнулись фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что члены The Beatles, идущие через Abbey Road, стали предметов для одного из многочисленных мемов вокруг коронавируса.

Тема:
Эпидемия коронавируса
9 апр
Назван препарат, подавляющий коронавирус всего за 48 часов
9 апр
Онлайн-шоу о самоизоляции: День десятый
9 апр
«Добро пожаловать»: в сети создали виртуальный православный храм
9 апр
Кто подпадает под штрафы за нарушение самоизоляции в Санкт-Петербурге
9 апр
Является ли автомобиль переносчиком коронавируса?
9 апр
США вышли на второе место по смертности от COVID-19 после Испании
9 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 9 апреля
9 апр
Как сделать медицинскую маску из марли в домашних условиях?
9 апр
«Пойду вынесу мусор» — россияне приняли участие в модном челледже
9 апр
Опасен ли эффект «матового стекла» в легких после коронавируса

Читайте также

+6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
75.75
0.29 82.23
0.22
Идеальный муж: рейтинг мужчин по знаку зодиака

Последние новости

10:48
Назван препарат, подавляющий коронавирус всего за 48 часов
10:44
Онлайн-шоу о самоизоляции: День десятый
10:41
Куда пропала певица Максим? Она перестала общаться даже со спортивным тренером
10:41
Ольга Зарубина рассказала о смерти первой жены Александра Малинина
10:34
В России создали комитет по борьбе с коронавирусом
10:17
В Следственном комитете озвучили основную версию пожара в доме престарелых в Москве

Сейчас читают

Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына
Видео: Юлия Проскурякова показала Игоря Николаева без усов после больницы

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок