Правительство Германии приняло решение об усилении контроля на границе
Меры будут ужесточены для всех, кроме мигрантов.
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Фото, видео: ТАСС/Robert Michael, 5-tv.ru
По новым правилам те, кто возвращаются в ФРГ из-за границы, обязаны отправляться на карантин. Это, по мнению властей, должно сдержать распространение коронавируса. При этом речь идет о своих гражданах, которые находились за пределами Германии в течение нескольких дней.
Однако мигрантов, которые продолжают приезжать, эта мера не касается. Несмотря на пандемию, Бундестаг уже решил принять полторы тысячи беженцев из лагерей Греции. При этом проверять их на коронавирус и отправлять на карантин не планируется.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что участника «Битвы экстрасенсов» обвинили в диагностировании коронавируса по фото. Артемий Никара опроверг фейк о том, что за деньги определяет наличие у человека COVID-19.
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