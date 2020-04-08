Участника 17 и 19 сезонов шоу «Битва экстрасенсов» Артемия Никару обвинили в спекуляции на теме коронавируса. В социальных сетях появилась информация, что эзотерик якобы диагностирует COVID-19 у человека по его фотографии за 1,2 тысячи рублей. Появившуюся «утку» опроверг сам экстрасенс в интервью 5-tv.ru.

По словам Никары, изначально ему написали с фейковой страницы и попросили провести «исследование» по фотографии. У молодого человека это действительно стоит 1,2 тысячи рублей, но в диагностику не входят вопросы, связанные со здоровьем. Всех, кто обращается к нему на тему постановки диагноза, эзотерик отправляет к врачам. В процессе переписки собеседник добавил туда несколько сообщений о коронавирусе, на которые экстрасенс не отреагировал сразу. Тогда обратившийся сделал скрин и разместил в сети.

5-tv.ru

Как объяснил Артемий, чуть позже он перечитал переписку и ответил человеку то же, что всегда отвечает в подобных случаях: постановкой диагнозов он не занимается. Но было поздно. Вскоре ему стали писать люди с просьбой определить коронавирус у родственников по фото. Вслед за этим к Никару нагрянула полиция. Экстрасенс объяснил ситуацию. Ему посоветовали написать заявление о клевете и обратиться за защитой деловой репутации.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юрий Лоза разоблачил легендарную целительницу Джуну.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112