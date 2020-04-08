Участника «Битвы экстрасенсов» обвинили в диагностировании коронавируса по фото
Артемий Никара опроверг фейк о том, что за деньги определяет наличие у человека COVID-19.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Oleksiy Maksymenko
Участника 17 и 19 сезонов шоу «Битва экстрасенсов» Артемия Никару обвинили в спекуляции на теме коронавируса. В социальных сетях появилась информация, что эзотерик якобы диагностирует COVID-19 у человека по его фотографии за 1,2 тысячи рублей. Появившуюся «утку» опроверг сам экстрасенс в интервью 5-tv.ru.
По словам Никары, изначально ему написали с фейковой страницы и попросили провести «исследование» по фотографии. У молодого человека это действительно стоит 1,2 тысячи рублей, но в диагностику не входят вопросы, связанные со здоровьем. Всех, кто обращается к нему на тему постановки диагноза, эзотерик отправляет к врачам. В процессе переписки собеседник добавил туда несколько сообщений о коронавирусе, на которые экстрасенс не отреагировал сразу. Тогда обратившийся сделал скрин и разместил в сети.
Как объяснил Артемий, чуть позже он перечитал переписку и ответил человеку то же, что всегда отвечает в подобных случаях: постановкой диагнозов он не занимается. Но было поздно. Вскоре ему стали писать люди с просьбой определить коронавирус у родственников по фото. Вслед за этим к Никару нагрянула полиция. Экстрасенс объяснил ситуацию. Ему посоветовали написать заявление о клевете и обратиться за защитой деловой репутации.
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