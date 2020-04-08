Известный журналист сдавал тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19, но их результатов не знает.

Максима Шевченко госпитализировали с воспалением легких

Фото: ТАСС / Михаил Терещенко

Тема:
Эпидемия коронавируса

Журналиста Максима Шевченко госпитализировали с двусторонним воспалением легких. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале «Макс атакует!».

«Друзья, всем привет! Сразу к делу — я попал в больницу с двусторонним воспалением легких», — начал пост Шевченко.

По его словам, в течение недели у него держалась высокая температура — 38-39 градусов. Он сдавал тесты на коронавирусную инфекцию нового типа, но результаты ему не сообщили в течение следующих трех суток. Врачи при прослушивании его легких не слышали ничего опасного.

«Когда температура спала до 36.8-37, я решил сам пойти сделать КТ в платную клинику. И они сразу увидели очаги поражения в легких. Причем обильные. И скорая увезла меня в больницу», — добавил журналист.

В заключение он призвал всех, у кого есть высокая температура, обязательно делать компьютерную томографию легких и не болеть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с пневмонией госпитализировали Надежду Бабкину. У нее тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
9 апр
В России выявлено 1459 новых случаев заражения коронавирусом
9 апр
Назван препарат, подавляющий коронавирус всего за 48 часов
9 апр
Онлайн-шоу о самоизоляции: День десятый
9 апр
«Добро пожаловать»: в сети создали виртуальный православный храм
9 апр
Кто подпадает под штрафы за нарушение самоизоляции в Санкт-Петербурге
9 апр
Является ли автомобиль переносчиком коронавируса?
9 апр
США вышли на второе место по смертности от COVID-19 после Испании
9 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 9 апреля
9 апр
Как сделать медицинскую маску из марли в домашних условиях?
9 апр
«Пойду вынесу мусор» — россияне приняли участие в модном челледже

Читайте также

+6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
75.75
0.29 82.23
0.22
Идеальный муж: рейтинг мужчин по знаку зодиака

Последние новости

10:52
В России выявлено 1459 новых случаев заражения коронавирусом
10:48
Назван препарат, подавляющий коронавирус всего за 48 часов
10:44
Онлайн-шоу о самоизоляции: День десятый
10:41
Куда пропала певица Максим? Она перестала общаться даже со спортивным тренером
10:41
Ольга Зарубина рассказала о смерти первой жены Александра Малинина
10:34
В России создали комитет по борьбе с коронавирусом

Сейчас читают

Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына
Видео: Юлия Проскурякова показала Игоря Николаева без усов после больницы

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок