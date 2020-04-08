Максима Шевченко госпитализировали с воспалением легких

Журналиста Максима Шевченко госпитализировали с двусторонним воспалением легких. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале «Макс атакует!».

«Друзья, всем привет! Сразу к делу — я попал в больницу с двусторонним воспалением легких», — начал пост Шевченко.

По его словам, в течение недели у него держалась высокая температура — 38-39 градусов. Он сдавал тесты на коронавирусную инфекцию нового типа, но результаты ему не сообщили в течение следующих трех суток. Врачи при прослушивании его легких не слышали ничего опасного.

«Когда температура спала до 36.8-37, я решил сам пойти сделать КТ в платную клинику. И они сразу увидели очаги поражения в легких. Причем обильные. И скорая увезла меня в больницу», — добавил журналист.

В заключение он призвал всех, у кого есть высокая температура, обязательно делать компьютерную томографию легких и не болеть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с пневмонией госпитализировали Надежду Бабкину. У нее тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

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