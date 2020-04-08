Путин выступит со вступительным словом на совещании с главами регионов
Президент РФ обсудит с губернаторами меры по пресечению распространения COVID-19 на территории страны.
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал совещание Владимира Путина с главами регионов, посвященное ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Как пояснил представитель Кремля, глава РФ обсудит с губернаторами меры по пресечению эпидемии COVID-19. Обсуждение текущих проблем с высокопоставленными чиновниками состоится сегодня в ближайшее время по видеосвязи.
За последние две недели Путин дважды выступал с телеобращением к населению России — 25 марта и 2 апреля. Ранее президент страны объявил нерабочими дни с 30 марта по 30 апреля. Такое решение глава РФ объяснил тем, что пик заражения еще не пройден, ни в России, ни в мире. При этом в регионах вправе сами определять насколько жесткими должны быть карантинные меры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что к утру 8 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 8672, что на 1175 больше, чем днем ранее. Больные COVID-19 зарегистрированы в 81 регионе страны. Выздоровели 580 человек.
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