Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля

На весь апрель продляется режим «нерабочих дней». Президент подписал указ о новых мерах против коронавируса.

А в своем втором за время пандемии обращении Владимир Путин объяснил, что решение это было принято, потому что пик заражения еще не пройден, ни в России, ни в мире. При этом в регионах вправе сами определять насколько жесткими должны быть карантинные меры.

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Путин принял более серьезное решение, чем предсказывали эксперты. Потому что ситуацию недооценивать нельзя.

«Нам надо понимать, что угроза сохраняется. Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране. В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну — с сохранением за работниками их заработной платы», — заявил президент.

То есть, всего страна проведет в домашнем режиме месяц. Если ничего не изменится. Впервые в истории, по крайней мере, современной, большей части России придется так серьезно поменять образ жизни. Но не всей. Продолжат работать органы власти, некоторые предприятия, службы жизнеобеспечения, аптеки, и, конечно, врачи.

«Уверен, что все граждане страны присоединятся к словам сердечной благодарности нашим медработникам. Свой долг выполняют и сотрудники других сфер жизненно важных и для страны и для общества. Хотел бы также поблагодарить вас всех без исключения. И, конечно, сказать спасибо волонтерам, добровольцам, неравнодушным людям. Всем гражданам, которые осознали, прочувствовали свою личную ответственность в борьбе с эпидемией», — поблагодарил глава государства.

Пока серьезной угрозы удается избежать. Нет, например, вспышек болезни в школах и детских садах. Опасность, как это всегда бывает в нашей стране, действительно сплотила общество. Десятки тысяч волонтеров пришли на помощь пожилым: ходят за них в магазины, выбрасывают мусор, оплачивают коммуналку. Но большая часть страны помогает, сидя дома. Улицы опустели во многих регионах России. В каждом из них своя ситуация с заражением. Для того, чтобы эффективно с ней справиться, президент наделил глав дополнительными полномочиями.

«Регионы сами, в значительной степени исходя из объективной ситуации будут принимать решения о том, какой режим в субъекте федерации или в его отдельных муниципалитетах вводится в соответствии с указом президента России, какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие могут ее продолжить при строгом обеспечении безопасности граждан», — заявил Владимир Путин.

По Мурманской, Псковской, Астраханской, Новосибирской, Вологодской, Ленинградской областям и Чечне передвигаться можно только по спецразрешению. В профилактических целях полиция проверяет автомобили и в Челябинской области. Как контролировать ситуацию, местные власти будут решать сами. Некоторые ограничения согласовывая с Москвой. В федеральный центр должна поступать вся информация. В том числе и о том, как меняется уровень жизни людей.

«Реализуя меры по борьбе с эпидемией, нам нельзя забывать, что столь же важно, важно сейчас сохранение рабочих мест и доходов граждан. Это общий приоритет для правительства, регионов, бизнеса. Эффективная, стабильно работающая экономика лежит в основе решения наших ключевых задач, в том числе и в сфере здравоохранения. Уважаемые граждане России! Прошу вас и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей и специалистов, беречь себя и своих близких», — обратился к россиянам президент.

Эта неделя уже дала результат. Выиграли время, нарастили ресурсы в здравоохранении, присмотрелись к опыту других стран.

«С учетом развития ситуации будем принимать дополнительные решения, и если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — добавил Владимир Путин.

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