Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил подписанное соглашение между МВД и правительством Москвы о полномочиях сотрудников полиции составлять протоколы об административных правонарушениях. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, полиция сможет привлекать к ответственности по КоАП за несоблюдение режима самоизоляции. Москвичам, нарушившим карантинные меры, грозит штраф в размере четырех тысяч рублей, а для тех, кто будет передвигаться по городу на транспорте, размер взыскания увеличится до пяти тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к утру 8 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 8672, что на 1175 больше, чем днем ранее. Больные COVID-19 зарегистрированы в 81 регионе страны. Выздоровели 580 человек.