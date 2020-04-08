Президент России Владимир Путин предложил годовую рассрочку предприятиям по налогам, уплата которых отложена из-за пандемии коронавируса. Об этом он сообщил на совещании с губернаторами, посвященном борьбе с коронавирусом.

«Реструктурируем такую задолженность. Ее можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки», — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что государство будет помогать в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость.

«Считаю справедливой следующую формулу: помогать, прежде всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость», — отметил президент.

Как сообщал 5-tv.ru, во время совещания Владимир Путин также призвал создать условия для возвращения компаний к нормальному графику работы. В качестве меры поддержки он предложил освободить малый и средний бизнес от уплаты страховых взносов на полгода.

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