Выплаты на детей начнут предоставлять без справок о доходах
Правительство также должно отработать механизм автоматического продления паспортов и других документов на три месяца.
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Фото, видео: РИА Новости / Илья Наймушин
Семьи с детьми от трех до семи лет будут получать выплаты независимо от доходов прошлого года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с губернаторами, посвященном борьбе с коронавирусом нового типа.
«Когда предлагал это решение в Послании, речь шла о так называемом критерии нуждаемости, то есть семье надо было показать свой доход за прошлый год, чтобы получить выплаты. Но сейчас, когда текущие доходы у многих „просели“, нельзя судить о достатке семьи по прошлогодним справкам», — сказал глава государства.
В связи с этим Путин предложил не учитывать доход признанных временно безработными при начислении выплат на детей от трех до семи лет и других пособий.
«Таким образом, мы существенно расширяем круг получателей такой поддержки. Те, кто прежде не мог претендовать на такую выплату, начнут ее получать», — сказал президент.
В целях упрощения бюрократических процедур он также поручил правительству отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других документов, удостоверяющих личность, не менее чем на три месяца.
«Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям», — пояснил Путин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время совещания с главами регионов президент также пообещал многотысячные доплаты медикам, которые борются с коронавирусом. Для них также предусмотрели дополнительные социальные гарантии.
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