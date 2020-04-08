Врачи продолжают тщательно наблюдать за премьер-министром.

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Эпидемия коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный 5 апреля с коронавирусом COVID-19, хорошо реагирует на лечение. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«Премьер-министр остается в клинически стабильном состоянии и реагирует на лечение. Ему продолжают оказывать помощь в отделении интенсивной терапии больницы святого Томаса. Он пребывает в хорошем расположении духа», — сообщили на Даунинг-стрит, 10.

Отмечается, что Джонсон не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. На время лечения он не работает, но в любой момент может связаться с любыми нужными ему чиновниками.

Как сообщал 5-tv.ru, симптомы коронавируса у 55-летнего премьера появились еще в конце марта. 5 апреля Бориса Джонсона госпитализировали для проведения анализов. На следующий день главу британского правительства поместили в отделение интенсивной терапии. Пока его функции временно выполняет глава МИД Доминик Рааб.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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