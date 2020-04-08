Дом престарелых горит на западе Москвы
По предварительной информации, пожарные вызваны на место ЧП по повышенному номеру сложности.
Дом престарелых горит на западе Москвы, который расположен на 3-й Мякининской улице.
По предварительной информации, пожарные вызваны на место ЧП по повышенному номеру сложности.
Как известно 5-tv.ru, это четырехэтажное здание. Возгорание обнаружено на цокольном этаже. Площадь пожара устанавливается
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